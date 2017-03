Ligue 1 : Génération foot creuse l’écart, les poursuivants piétinent

L’équipe de Génération Foot est le grand bénéficiaire de la 15-ème journée de la Ligue 1 de football, prévue c week-end, grâce à sa victoire (2-0) sur la Linguère de Saint-Louis, combinée avec les défaites de ses poursuivants, le Jaraaf de Dakar et Niary Tally.



Les pensionnaires de l’Académie basée à Deni Biram Ndao enregistrent ainsi leur deuxième victoire d’affilée dans le cadre de la phase retour du championnat.



Le succès de Génération Foot aux dépens du club-fanion de la capitale nord du Sénégal permet à l’équipe de Déni Biram Ndao de s’installer confortablement en tête du classement avec 31 points au compteur, spécialement après les défaites du Jaraaf et de Niary Tally.



Le Jaraaf de Dakar, dauphin de Génération foot, a chuté (0-1) devant Tengueth FC, pendant que Niary Tally, son deuxième poursuivant immédiat, se faisait surprendre (0-1) par Guédiawaye FC.

L’unique but de cette partie a été marque par Thierno Thioub à la 71-ème mn de la rencontre.



De son côté, Mbour Petite-Côte a remporté le derby mbourois en battant (1-0) Diambars.

Le derby des mal classés, opposant l’Union sportive de Gorée à l’US Ouakam, s’est soldé par un nul vierge, 0-0.





- Voici les résultats de la 15-ème journée de la Ligue 1 :



US Ouakam-US Gorée (0-0),

Niary Tally-Guédiawaye FC (0-1),

Génération Foot-Linguère (2-0),

Tengueth FC-Jaraaf (1-0), Diambars-MPC (0-1)



Le match devant opposer le Ndiambour au Casa-Sports de Ziguinchor se déroulera dimanche à Louga, à partir de 17 heures, une rencontre qui se jouera à la même heure que Mbour-AS Douanes.