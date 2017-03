Ligue 1 : Génération Foot neutralise le Casa et reste leader

Génération Foot, à la faveur de sa victoire contre le Casa Sport (1-0), reste leader de la Ligue 1. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Ibrahima Niane, international des moins de 20 ans. Avec cette victoire, l’académie de Déni Biram Ndao conforte sa place de leader, après la 14e journée de Ligue 1. GF (28 pts) devance toujours le Jaraaf (25 pts), avec trois points d’avance. L’équipe de la Médina a dominé Diambars de Saly (2-1), ce samedi, au stade Demba-Diop. Si le Jaraaf (2e) talonne toujours les académiciens de GF, l'As Douane, les Diambars et Niarry Tally sont distancés.

Ngb n’avait fait mieux que le nul (1-1) face à l’As Douanes, ce samedi. Ass Ndoye a ouvert le score à la 38e minute pour les douaniers. Abdoulaye Mankobou, sur penalty, a égalisé pour Niary Tally à la 64e minute. Du coup, les Galactiques ont laissé échapper 2 points ce samedi face à l’As Douanes, au stade Demba Diop. La 14e journée de la Ligue 1 se poursuit ce dimanche et lundi...



Programme 14e journée Ligue 1



Dimanche :



- Saint-Louis : Linguère-Tengueuth FC (17h)



- Stade Amadou-Barry : Guédiawaye FC-Ndiambour (17h)



- Mbour : Mbour PC-US Ouakam (17h)



Lundi :



- Stade Demba-Diop : US Gorée-Stade de Mbour (17h).