Ligue 1 : Génération Foot continue d’impressionner, Ngb domine Linguère

Le meilleur buteur de l’exercice en cours Ibrahima Niane est encore passé par là avec un doublé, qui lui permet d’enchaîner après avoir été décisif le week-end dernier face au Jaraaf de Dakar.



Du côté du stade Demba Diop, Niary Tally a disposé (1-0) de la Linguère de Saint-Louis grâce à un but signé Laye Aidra Mancabou (62′). Avant cette délivrance, les Galactiques avaient été accrochés en première période. Un succès qui leur fait du bien au classement puisqu’ils dépassent provisoirement le Casa Sport pour occuper la 4e place juste derrière Guediawaye Fc qui joue lundi.



A noter que Teungueth Fc a été accroché par l’Us Ouakam (1-1).



Cette 17e journée se poursuit dimanche et lundi.



Génération Foot 2-0 Mbour Petite Côte

Teungueth FC 1-1 US Ouakam

Niarry Tally 1-0 Linguere Saint Louis

dim. 09 avril



Ndiambour 17H00 Jaraaf

Stade de Mbour 17H30 Casa Sports

lun. 10 avril



US Gorée 16H30 Diambars FC

AS Douanes 18H30 Guédiawaye FC