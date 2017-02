Ligue 1 : Diambars et Casa-Sports font match nul (1-1)

Le leader de la Ligue 1 de football, Diambars, a accueilli, ce samedi au stade Fodé Wade, le Casa Sports, quatrième au classement. Les sudistes se déplaçaient à Saly, en match comptant pour la 12ème journée du championnat national. Et il fallait s'attendre à un match très intense, les deux équipes se connaissent par coeur. Au bout de 90 minutes, Diambars et Casa se sont neutralisés (1-1).

Les sudistes avaient même ouvert le score grâce à Adama Danfa (1-0). Mais Abdoulaye Fall a permis aux académiciens de revenir au score. Les compteurs seront remis à zéro et les deux équipes vont se neutraliser (1-1), jusqu'à la fin de la rencontre. Avec 21 points, Diambars (1er) conserve 3 points d'avance sur le Casa Sports, qui totalise 18 points.