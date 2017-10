Liga : Cristiano Ronaldo sauve le Real Madrid chez Getafe !

Retour de la Liga pour les hommes de Zinedine Zidane, avec ce déplacement chez le voisin de Getafe, ville située dans la banlieue sud madrilène. Un match particulier pour le Français, qui fêtait effectivement sa centième rencontre à la tête du club de la capitale espagnole. Là encore, il était privé de plusieurs cadres, et l’équipe merengue était donc considérablement remaniée cet après-midi. On notait ainsi la nouvelle titularisation d’Achraf côté droit, celle de Marcos Llorente au milieu mais surtout le retour de Karim Benzema. En face, une équipe de Getafe promue mais assez intéressante sur ce début de saison qui avait par exemple posé problème au Barça sur la pelouse du Coliseum Alfonso Pérez il y a quelques semaines.

Dès le coup d’envoi, le Real Madrid voulait se montrer dangereux. Mais les Azulones étaient bien regroupés, et les Merengues affichaient un peu trop de déchet technique. C’est à la 10e minute que les Madrilènes étaient dangereux pour la première fois de la partie. Benzema contrôlait et laissait le ballon pour Cristiano Ronaldo, mais Guaita détournait bien la frappe puissante du Portugais (11e). Getafe avait aussi son mot à dire, à l’image de cette tête de Molina, non cadrée certes, mais le capitaine avait facilement pris le dessus sur les défenseurs madrilènes (19e). Le Real Madrid peinait à se créer des situations chaudes, ses joueurs offensifs étant bien muselés. Ronaldo s’essayait par exemple à la frappe lointaine, mais là encore, le portier de Getafe était sur le coup (32e). De même pour Benzema, mais cette fois, sa tentative était déviée en corner par un défenseur (36e).

Benzema décisif pour son retour



Et juste avant la pause, le Français allait faire la différence. Il récupérait le ballon, puis après un grand pont, il se présentait dans la surface des Azulones. KB9 crucifiait ensuite Guaita à merveille pour signer son premier but de la saison en championnat (0-1, 40e). Sans forcément briller, le Real Madrid rentrait donc aux vestiaires sur un avantage plutôt mérité. Au retour, les Merengues dominaient toujours, mais se heurtaient encore à un bon Guaita dans les cages getafenses, comme sur cette belle parade de l’ancien de Valence sur un tir de Marcelo (53e). Mais ils allaient être pris au dépourvu sur cette belle action de Getafe....

Fajr centrait pour Jorge Molina qui, profitant de la passivité de la défense madrilène, mettait la pointe du pied pour envoyer le ballon au fond (1-1, 55e) ! Un véritable sceau d’eau froide sur la tête des Merengues, qui avaient du mal à réagir, leur animation offensive étant assez morne. Cristiano Ronaldo loupait une occasion tout simplement énorme aux alentours de la 72e minute, incapable de cadrer, seul au deuxième poteau à moins de deux mètres des cages ! Et les locaux ne se contentaient pas de défendre, au contraire, puisque Fajr voyait sa frappe passer tout proche du poteau droit de Casilla (80e). Mais Cristiano Ronaldo allait faire la différence. Sur un excellent ballon d’Isco, le Portugais enchaînait sur une demi-volée parfaite dans la surface (1-2, 86e). Son premier but en Liga de la saison, et ô combien décisif. Lacen a tout de même eu une belle opportunité pour égaliser dans le temps additionnel, sans succès donc. Le Real Madrid revient donc à 4 points du Barça en attendant le match des Catalans face à l’Atlético ce soir.