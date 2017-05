Libération du maire de Dakar : Les militants de Khalifa Sall investissent les rues de Hann

Les militants du maire de Dakar Khalifa Sall ont investi les rues de la commune de Hann ce week-end afin de et distribuer des flyers et sensibiliser les habitants sur le sort de l’édile de la Capitale. C’est près de 5000 notes qui ont été distribuées aux passants par Lafya Diop conseillère technique du maire de Dakar et ses camarades. La fille de l’ancien maire de Dakar, Mamadou Diop d’expliquer leur geste par le fait que l’incarcération du maire les touche au plus haut point.

« Nous avons jugé nécessaire de montrer notre désaccord de manifester et ce matin avec des jeunes de la communes on a distribué plus de 5000 flyers du Pont de Hann à Capa. Et nous allons progressivement étendre cette action dans toute la commune de Hann/Bel Air. Nous déplorons l’arrestation du maire. C’est dommage que le maire de la Capitale pour des raisons fallacieuses soit incarcéré depuis plus de 50 jours. Les actions vont se poursuivre et Hann est debout pour porter le combat » a-t-elle dit.

Le maire de Dalifort, Idrissa Diallo a rehaussé de sa présence cette opération de sensibilisation.