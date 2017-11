Libération d’office de Khalifa Sall : l’Assemblée nationale rejette la demande de Issa Sall

L’Assemblée nationale procède, au moment où nous mettons en ligne, à l’examen des travaux de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall, à la demande du procureur de la République.

Le rapporteur de ladite commission, le député Seydou Diouf, après avoir remonté la chronologie des réunions tenues à cet effet sous l’égide du président Aymérou Gning, rendu compte de la démission de Me Madické Niang et justifié l’élection de Awa Guèye qui fut objet de controverse, lu les arguments du procureur de la République motivant la levée de l’immunité parlementaire du député-maire.

Il a aussi expliqué les modalités d’audition et abordé la requête du député Issa Sall demandant la libération d’office de Khalifa Sall. Cette dernière requête du leader du PUR n’a pas connu de suite favorable, à en croire le rapporteur. Dès lors, précise Seydou Diouf : « La commission ad hoc se limite à l’objet de sa création : à savoir la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall ».