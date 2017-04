Libération : Bamba Fall ovationné par une foule en liesse

Bamba Fall s'est payé un véritable bain de foule à sa sortie de prison. De Rebeuss à la Médina, en passant par le tribunal, c'est une foule en délire complètement acquise à la cause du maire de la Médina, qui a scandé des chansons pour célébrer la libération du maire et de ses compagnons. La Médina a accueilli ses fils dans la joie et sous un concert de klaxon...