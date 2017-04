Liban : Pape Ibnou Ba remporte le championnat avec Al Ahed

Pape Ibnou Ba, auteur de 4 buts est sacré champion du Liban. L’ancien meilleur joueur du championnat sénégalais, prêté par Stade de Mbour à Al Ahed vient d’enchainer sa deuxième coupe en deux saisons.



Avec 46 points, son club est devenu champion du Liban à une journée de la fin du championnat. Le contrat qui liait Pape Ibnou au club expire ce mois d’avril. Mais Al Ahed veut retenir l’ancien attaquant de la Linguère.



« Le club veut me retenir pour la saison prochaine. Je suis venu sous forme de prêt, donc je ne peux rien décider pour le moment. Je vais bien réfléchir et discuter avec mes proches et les dirigeants du Stade de Mbour avant de décider sur mon avenir avec Ahed », lance Pape Ibnou Ba



wiwsport