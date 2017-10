Levée de l’immunité parlementaire de khalifa Sall : Bamba Fall parle d’une «comédie»

Le maire de la Médina estime quand on parle de levée de l’immunité parlementaire, c’est parce que le député siège à l’assemblée nationale. Mais poursuit il, Khalifa Sall n’a pas siégé à l’hémicycle depuis l’installation de la 13ème législature, puisqu'il est en détention. Ce qui prouve selon lui toujours, que le maire de Dakar est victime d’une séquestration juridique.



Bamba Fall dit n’attendre rien du président Macky Sall, sinon qu’il respecte la constitution et les lois. Toutefois l’édile de la Médina précise que le combat est loin de connaitre son épilogue. Et ils feront face à ce qu’ils appellent forfaiture de la part du régime de Macky Sall…