Levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall : Le PUR dénonce et doute désormais de la sincérité du dialogue national

Le PUR dénonce à son tour la procédure qui a entouré la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall. Une levée assure le PUR, qui s’est déroulée dans la plus flagrante violation des dispositions législatives et réglementaires de notre pays, sous l’injonction du Président Macky Sall, et sous la supervision de son Ministre de la Justice. Et le PUR de douter dorénavant sur la franchise du dialogue amorcé par le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, avec les partis politiques. Par conséquent, le PUR pour finir, en appelle à la responsabilité de toutes les forces vives de la Nation et appelle à une résistance contre les dérives autoritaires du régime de Macky Sall.