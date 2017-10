Lettres dénonciation anonyme-Ofnac : Seynabou Ndiaye Diakhaté convoque des responsables au ministère de l’Urbanisme

Les lettres de dénonciation anonyme sont prises au sérieux par la patronne de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Des convocations sont été envoyées à des personnes occupant des postes de responsabilité au ministère de l’Urbanisme. A preuve, trois chefs de direction, dont le Directeur de l’Administration financière, l’agent comptable principal, et le responsable des ressources humaines, ont été entendus par les hommes de Seynabou Ndiaye Diakhaté. Entre lundi et mardi derniers. Selon « l’Obs », Socé Diop Dionne, la Directrice de l'Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics(ACBEP) pourrait être entendu la semaine prochaine. Ces auditions font suite à une lettre anonyme adressée à la Directrice de l’Ofnac.