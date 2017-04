Lettre ouverte de la Cité Baraka au Président Macky SALL

Excellence Mr le Président de la République.



En lançant les travaux de restructuration et de réhabilitation de ce gigantesque bidonville vous avez donné un contenu au rêve de Feu JACQUES BUGNICOURT fondateur de ce quartier prémonitoirement baptisé " Cité Baraka" .

Ce geste de grand coeur m'offre le privilège de magnifier votre culture de la solidarité active en faveur des couches défavorisées et de souligner votre souci permanent de restaurer la dignité et la respectabilité chez des citoyens socialement matraqués par le destin .

IL s'y ajoute que le Président de la République que vous êtes s'efforce depuis votre accession à la magistrature suprême de diffuser l'équité en résorbant les déséquilibres , les disparités et les injustices longtemps sécrétés par notre société .

Excellence Mr le Président de la République

En construisant 210 appartements pour deux milles âmes et en y édifiant des équipements sociaux de base là où des générations successivement sacrifiées ont vegeté en bordures de quartiers chics ( Liberté 6 , Sacré coeur ou Cité Asecna) , vous avez accompli une oeuvre à la fois salutaire et titanesque .

Certes par cette réalisation et comme par tant d'autres qui l'ont précédée , vous êtes entrain de remplir de fort belle manière votre devoir de Président de TOUS LES SÉNÉGALAIS mais ici à Baraka vous avez mis fin à la marginalisation de concitoyens longtemps exclus du progrès.

Hier, Dakarois entièrement à part aujourd'hui mes voisins et parents de la Cité Baraka deviennent des Dakarois à part entière .

Vive l"etat de droit et d'équité sociale .



Que la Baraka soit sur tout le Sénégal

Merci Monsieur le Président



Maodo Malick MBAYE

Président de l' ANED

Villa 45 Cité Asecna Liberté 6 Extension