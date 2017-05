Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de l'intérieur (Par Amadou Tidiane Wone)

Monsieur le Ministre,





Je viens de prendre possession de ma nouvelle carte d'identité numérisée.



Je félicite vos services techniques, notamment la DAF, pour les efforts louables et soutenus mis en œuvre pour relever ce défi.



J'ai remarqué que la mention des prénoms et nom du père et de la mère ne figurent plus sur la nouvelle carte d'identité. Il n'en n'était pas ainsi jusque-là.



Qu'est-ce qui rend désormais superflue cette mention ?



Je vous remercie par avance pour votre bienveillante attention et vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.





Amadou Tidiane WONE



woneamadoutidiane@gmail.com