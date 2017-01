Lettre de félicitations du Président François Hollande au Président Adama Barrow

‘’Monsieur le Président de la République,



A l’occasion de votre cérémonie d’investiture, aujourd’hui, 19 janvier 2017, aux plus hautes fonctions de la Gambie, je tiens à vous adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple français, mes félicitations sincères et chaleureuses.



Cette journée marquera l’histoire de votre pays. La cérémonie d’investiture consacre, conformément à la Constitution gambienne, votre indiscutable victoire aux élections présidentielles du 1er décembre dernier, confirmée par la Commission électorale indépendante.



L’ère nouvelle que vous inaugurez a un retentissement qui dépasse très largement les frontières de votre pays. La volonté du peuple gambien doit être respectée.



Je salue également le rôle essentiel de la CEDEAO, avec l’appui de l’Union Africaine, de l’Union européenne et du Conseil de Sécurité des Nations Unies, pour vous appuyer et récuser toute contestation. La France apporte son soutien résolu aux initiatives prises par la CEDEAO pour vous permettre d’exercer votre mandat.



Sachez Monsieur le Président, que la France se tient à vos côtés pour l’exigeante mission qui débute aujourd’hui, pour vous et votre peuple.



Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de ma très haute considération.’’



François Hollande