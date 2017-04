Les vrais cachets du combat du 1er janvier 2018: balla 70 millions, gris bordeaux 60

C’est un problème de cachet qui avait bloqué cet alléchant combat. Car Luc Nicolaï avait d’abord proposé une enveloppe de 40 millions de FCFA à Gris Bordeaux. Le promoteur mbourois était d’avis que la situation actuelle de l’arène ne permettait pas de payer un certain cachet. Fass avait compris la situation mais n’était pas prête à encaisser n’importe quel prix pour en découdre avec Balla Gaye 2.



Ainsi, le camp du 3ème Tigre de Fass avait réclamé un cachet de 60 millions de FCFA. Au final, le promoteur de la Petite Côte a accédé à leur demande. Gris Bordeaux a finalement encaissé un cachet de 60 millions pour aller à l’assaut du Lion de Guédiawaye. Le protégé de Mbaye Guèye est passé de 80 millions contre Modou Lô à 60 millions pour ce combat. Soit une baisse de 20 millions par rapport à son dernier cachet.



Selon des sources proches du promoteur, Balla Gaye 2 était le centre de gravité de cet affrontement. Lui qui empochait de gros cachets avant de mordre la poussière devant Eumeu Sène était obligé de revoir ses prétentions à la baisse. Ainsi, notre source qui est généralement bien informée nous indique que le fils de Double Less a empoché un cachet de 70 millions de FCFA. Ce qui fait un cachet global de 130 millions pour les deux adversaires du 1er janvier 2018.



Il faut toutefois s’attendre à ce que Luc Nicolaï augmente les cachets des lutteurs si les sponsors répondent à son appel. A cet effet, Gris et Balla peuvent empocher plus que les cachets négociés. Le patron de Luc Nicolaï and Co est très généreux. Il n’hésite jamais à augmenter les cachets des lutteurs qu’il engage s’il a d’autres ressources additionnelles, notamment avec les sponsors.



A rappeler que l’organisateur de cette affiche a déclaré un cachet global de 230 millions de FCFA. Mais nos sources sont formelles que le cachet global tourne bien autour de 130 millions de FCFA.



10 millions encaissés par chacun comme avance



Un combat ne se matérialise que quand les lutteurs encaissent une avance sur cachet. Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 ont perçu chacun un cachet de 10 millions de nos francs, mardi dernier. Par ailleurs, le combat aura lieu à la date du 1er janvier 2018. Une option qui permettra au promoteur de mieux préparer l’affiche dans le but de proposer un événement inédit aux férus de lutte. Luc Nicolaï aura aussi le temps de démarcher des sponsors et de leur proposer une bonne promotion de leurs produits.

