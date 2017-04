Les vacances paradisiaques du couple Obama en Polynésie française

Barack Obama a été vu et photographié à bord d'un yacht, puis en train de nager. Michelle Obama, elle, s'est essayée au paddle, un sport qui consiste à ramer, debout sur une longue planche, dans une baie de Moorea, à une demi-heure de ferry de Tahiti.



Barack Obama était arrivé le 15 mars en jet privé à Tahiti, l'île plus peuplée de Polynésie française. Il avait changé d'avion pour se rendre aussitôt à Tetiaroa, un atoll qui abrite l'un des hôtels écologiques les plus luxueux au monde, le Brando.



A Tetiaroa, il aurait loué pendant trois semaines une villa de trois chambres, proposée à 9 000 euros hors taxes par jour en basse saison. Il aurait aussi loué plusieurs villas pour ses services de sécurité, qui ont éloigné les curieux à plusieurs reprises lors de son séjour.



Barack Obama s'est adonné à la plongée



Barack Obama a effectué, seul avec ses gardes du corps, plusieurs visites de l'atoll avec des guides naturalistes ou des scientifiques, Tetiaroa disposant d'un centre de recherches. Il a même procédé à un lâcher de moustiques stérilisés. Il s'est aussi adonné à la plongée.



Michelle Obama, en revanche, n'avait jusqu'ici pas été vue en Polynésie française. Le séjour de Barack Obama avait été annoncé pour environ un mois en Polynésie française. Il pourrait le consacrer en partie à l'écriture de ses mémoires, achetées, avec celles de son épouse, pour un montant record que le Financial Times a estimé à plus de 60 millions de dollars.