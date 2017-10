Les salaires de Neymar et Mbappé font des envieux

Au début de l'été, alors que la rumeur envoyant Neymar au Paris Saint-Germain n'était encore que naissante, nombreux étaient les sceptiques concernant la faisabilité d'une telle opération. Même parmi les présidents de clubs, on ne pouvait imaginer que la formation de la capitale puisse activer la clause libératoire de l'attaquant brésilien, tout en lui offrant un salaire colossal, le tout en respectant les règles du fair-play financier. Pourtant, les pensionnaires du Parc des Princes y sont parvenus, allant même jusqu'à enrôler dans la foulée Kylian Mbappé, prêté avec une option d'achat de 180 M€.



L'ancien Blaugrana émarge à 30 M€ de rémunération annuelle, là où son cadet tricolore hérite lui de 15 M€ sur la même période. Inévitablement, ça ne passe pas inaperçu dans le microcosme des stars du ballon rond. Ainsi, Kévin De Bruyne, qui brille depuis plusieurs mois sous les couleurs de Manchester City, se prépare à entrer en négociations afin de prolonger un contrat courant pour l'heure jusqu'en juin 2021. Le milieu de terrain offensif belge et ses représentants estiment que les progrès et la régularité de l'intéressé méritent récompense. Et la direction des Citizens va devoir passer à la caisse...

"Lors des prochains mois, je rencontrerai les dirigeants de City pour savoir comment revaloriser et prolonger le contrat de Kevin. Son salaire ? Je ne peux rien dire. Mais si vous pensez à ce que touchent Neymar et Mbappé au PSG, vous pouvez vous faire une idée", explique de son côté Patrick De Koster dans les colonnes du Daily Telegraph. Le tabloïd britannique estime que Kévin De Bruyne, qui touche 7 M€ annuels, aspire à doubler son salaire, pour revenir à hauteur de Kylian Mbappé. Merci qui ? Merci Paris !