Les sages-femmes d’État debout contre la mortalité maternelle

Sous le thème « Sages-femmes, femmes et Familles partenaires pour la vie », l’association nationale des sages-femmes d’État du Sénégal (ANSEFS) s'est réunie ce jour, en prélude de la journée mondiale des sages-femmes qui se fête chaque année.



Les sages-femmes d’État veulent désormais accompagner les femmes et les familles dans les différentes étapes de leurs vies et devenir de vraies partenaires pour l’amélioration des vies.