Les ressortissants suisses seront exemptés de visa (Macky Sall)

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé lundi à Berne avoir décidé d’exempter de visa les ressortissants suisses désireux de se rendre au Sénégal.



"L’occasion m’a été donnée de constater qu’il y avait des touristes suisses qui avaient besoin de visa. Nous avons décidé de faire l’exemption de visa pour les Suisses pour leur entrée au Sénégal", a annoncé Macky Sall.



Il s’exprimait au cours d’un point de presse qu’il animait avec son homologue Doris Leuthard, présidente de la Confédération helvétique, juste après une réunion de travail entre les deux parties.



Le chef de l’Etat sénégalais était arrivé dimanche à Berne, pour une visite officielle de trois jours, "à l’invitation" de la présidente de la Confédération helvétique.



"Nous allons suspendre cette mesure’’ relative à l’obligation de visa à laquelle les citoyens suisses sont jusque-là soumis pour visiter le Sénégal, a insisté Macky Sall.



Les gouvernements suisse et sénégalais ont retenu de travailler sur la question des passeports officiels, ’’afin de voir comment bâtir une relation qui permettrait de faciliter les déplacements au niveau officiel", a indiqué le président Sall.



"Je remercie la présidente et son gouvernement pour la disponibilité réaffirmée et pour l’intérêt de la suisse en Afrique, surtout" concernant "le volet paix et sécurité mais aussi pour le développement" a dit le président sénégalais.



Il était accompagné de son épouse Marième Faye, du ministre-conseiller, président du conseil départemental de Koungheul (centre) et ancien directeur du Bureau international du travail, Assane Diop, ainsi que de l’ancienne ministre sénégalaise et ex-directrice générale adjointe de l’Organisation internationale pour les migrations, Ndioro Ndiaye.



A son arrivée à l’aéroport de Berne, Macky Sall avait été accueilli par plusieurs personnalités sénégalaises, dont le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, son collègue chargé de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, et l’ambassadeur du Sénégal en Suisse, Coly Seck.