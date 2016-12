Les racines chiites de la Tidjania

La particularité du chiisme est qu’il est dynastique. Son combat est d’imposer les membres de la famille du Prophète (psl) comme dynastie, un peu à la manière des Mérovingiens. Mais la résurrection de la bourgeoisie mecquoise antéislamique par les Omeyyades est venue lui barrer la route pourtant balisée par une série de hadiths. En plus de la position militaire qu’occupait l’Imam Aly, fondateur du chiisme. La position militaire qu’il occupait pouvait être comparée à celle de Chef d’Etat Major Particulier du Prophète (psl). En outre l’Imam Aly avait une progéniture nombreuse estimée à vingt huit éléments après Karbala où sa descendance avait été presque anéantie, à quelques exceptions prés.



Ce qui vient d’être dit a obligé les chiites à mener un combat souterrain, en activant et en développant la Taqqya , règle de dissimulation. Allant jusqu’à développer des réseaux de sociétés secrètes. Dont les célèbres Ykhwanou-Safa(littéralement : . les frères de la clarté( ou de la pureté)) fonctionnant avec des règles proches, pour ne pas dire, similaires à celles que l’on prête aux obédiences maçonniques.



L’autre pratique de la Taqqya a été le développement de groupes soufis. Lesquels pouvaient évoluer en surface comme étant sunnites tout en pratiquant un credo chiite basée sur l’amour du Prophète (psl) et de sa descendance, notamment « fatimale ».



C’est ainsi qu’Abdel Khadr Jeylani, un Iranien appartenant à cette zone de prédilection chiite, organisa à Bagdad son groupe confrérique soufi, la Khadrya.



Les groupes confrériques se multiplient pour conquérir tout le monde musulman. Sidy Mohamad Ben Saloum, un autre Iranien, vit son fils aîné Sidy Mohamed Al Barwizy créer en Tchétchénie la Muridiyah(ne pas confondre avec les mourides). Sidy Mouhamed, le père, prit des embarcations sur le Bosphore et finit par atteindre l’Algérie. Là, il épousa la dame Aicha de la tribu des Tédjines. Leur fils, Sidy Ahmed, est assimilé à un Tédjine à cause de sa mère. Tédjine a évolué pour donner Tidjani.



La confrérie qu’il fonda, après avoir été Khadr puis Khalwaty, avait pour nom de baptême Al Habab, les Amoureux (duProphète (psl) s’entend). Toutefois le contenu du wird était toujours basé sur le triptyque chiite telle qu’il la définissait lui-même, se purifier avant de se parer. C’est-à-dire commencer le wird par Astahfiroulah. Passer par l’absolution divine puis remonter à Allah par le souvenir pour atteindre l’ « ultimité prophétique» par l’intimité. Et, donc par la proximité. Une proximité absolue symbolisée par la goutte d’eau qui, en rejoignant l’océan meurt en tant que goutte d’eau pour atteindre une résurrection océanique. Par la récitation transcendantale de la Salatoul Fatiha et de la Jawhara(la perlede la perfection ou le joyau de la plénitude selon Ahmed Khalifa Niasse). Dont chacun des quatrains mène à une dimension plus enivrante que la précédente, permettant de passer d’une extase à l’autre.



Pour s’y faire songez à la signification post littéraire de ces mots



• Que soit sanctifié et pacifié la source de la miséricorde divine, ô joyaux purifiés entourant le centre des sens et des compréhensions et la lumière des Univers(Multivers) et la lumière des univers en devenir, l’homme au droit divin

• L’éclair luminescent des nuages, des profits remplissant à la fois les ustensiles, les mers et les océans qui s’ouvrent à lui

• La lumière éblouissante dont tu as rempli ton univers qui entoure les lieux du seul lieu

• Dieu sanctifie et pacifie la source de la vérité dont émane les branches des vérités, la voie des connaissances directes, ta voie complète et affligeante

• Que soit sanctifié et pacifié la source de la lumière par la vérité, le trésor absolu émanant de toi et allant vers toi, entourant la lumière « talismatique ». Que Dieu prie sur lui et sur sa descendance , d’une prière qui nous permet d’accéder à sa connaissance.

Lorsque le Cheikh créa le wird cette prière devait être récitée onze fois. Pour les onze imams chiites. Ce n’est qu’après l’apparition du douzième imam(le Mahdi) que cette prière sera complétée pour être dédiée aux douze imams



• Aly Ibn Abou Taleb

• Hassan ibn Aly

• Hussein ibn Aly

• Aly ibn Hussein dit Zein Al Abidin

• Mohamed ibn Aly Al Baqir

• Jafar Ben Mohamed As Sadikh

• Musa Ben Jafar Al Kazem

• Aly Ben Musa (Rida )

• Mohamed Ben Aly Al Jawad

• Aly Ben Mohamed(Hady)

• Hassan Ben Aly ( Askari )

• Mohamed Ben Al Hassan( Al Mahdi )

Les Tidjanes fondateurs de Ain Mahdi (Algérie) berceau du fondateur et les branches dépendantes telles que celle du Mali(frontalier de l’Algérie) de Cheikh Amala ont gardé la pratique des onze graines.



Toutefois lorsque le Cheikh s’est déplacé pour résider à Fez, au Maroc, et après que le sultan Moulaye Souleymane s’est affilié à la tariqa, il a ordonné au Tidjanes de réciter désormais la Jawhara douze fois au lieu de onze. Car, dit-il, il a été informé de ce que le Mahdi acceptera la tariqa Tidjane dés son apparition.



Ce qui précède est un résumé pour expliquer le lien intime entre le chiisme duodécimain et la tariqa Tidjane fondée par Cheikhna Ahmad Tidjani Raddiyallahou Anhou.



​ AHMED KHALIFA NIASSE