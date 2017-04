Mélenchon et Macron en tête dans les territoires d'outre-mer

Selon la RTBF, Mélenchon arriverait premier à St-Pierre et Miquelon, avec 35,45% des voix. Il est suivi par Marine Le Pen, avec 18,16% et Macron (17,97%).



En Martinique, Mélenchon récolte 27,36% des voix. Suivi d'Emmanuel Macron (25,53%) et François Fillon (16,85%).



En Guyane, Mélenchon arrive encore en première place (24,72%), devant Marine Le Pen (24,29%).



Enfin, en Guadeloupe, c'est Macron qui se retrouve en tête avec 30,32% des voix. Mélenchon le suit avec 23,99%.