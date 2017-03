Les premiers pas de la défense de Khalifa Sall : Une demande de liberté provisoire sera déposée ce lundi

Le Maire de Dakar Khalifa Sall restera-t-il en prison jusqu’à la fin de l'instruction, ou pourra-t-il bénéficier d’une mise en liberté provisoire ? C’est ce que vont essayer d’obtenir à partir de ce lundi les avocats du non moins chargé de la Vie politique du Parti socialiste (Ps). Les conseils de l'édile vont demander la liberté provisoire de leur client, accusé de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures publics et escroquerie. En face, le parquet compte, sans doute, s’opposer à la liberté provisoire et plaider le maintien de Khalifa Sall en prison. La décision d’accorder ou non la liberté provisoire reviendra au Doyen des juges, Samba Sall.