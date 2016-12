Les personnalités africaines qui ont fait 2016 : Yékini dans les 50 de Jeune Afrique

«Ils ou elles sont chefs d’État, ministres, opposants, défenseurs des droits de l’Homme, sportifs, musiciens ou acteurs... Comme chaque année, Jeune Afrique dresse la liste des cinquante personnalités du continent qui ont marqué l’année. Enfin, quelle que soit la précision des caractères fondant notre jugement ou le nombre de personnes consultées avant la publication, cet exercice aura de toute évidence toujours quelque chose de subjectif.



Libre à chaque lecteur, donc, de le contester», peut-on lire sur le site. Et Yékini, l’ancien Roi des arènes de la lutte avec frappe au Sénégal, qui effectuait son grand retour dans l’arène la défunte saison après quatre ans d’absence, a été choisi parmi les personnalités qui ont marqué l’année 2016. «Après 24 ans de carrière exceptionnelle couronnée de succès, le Roi des arènes a tiré sa révérence en 2016. Le lutteur sénégalais Yakhya Diop, dit Yékini, a décidé de prendre sa retraite et a quitté l’arène en octobre», mentionne le site de Jeune Afrique.



Outre Yékini notre compatriote Papa Massata Diack y figure en bonne place suite à l’affaire de corruption au sein de l’IAAF où son père Lamine Diack est cité : «Le fils de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme a été l’objet d’accusations en 2016. Il est soupçonné d’avoir favorisé et organisé un système de corruption de grande ampleur entre l’instance et les athlètes».-



Sunu lamb