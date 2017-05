Les performances de l'économie sénégalaise vantées par Cheikh Tidiane Diop

Un atelier de validation de la lettre de politique sectorielle de developpement du ministère du Commerce a été organisé ce matin.

Cet atelier est l'aboutissement d'un long processus conduit suivant une démarche inclusive, participative et concertée. Consensus sur le choix de la stratégie de développement du secteur de l'économie et des finances.

L'analyse -diagnostic exhaustif et détaillé des fonctions -clés du MEFP à travers les trois domaines qui sont la gestion de l'économie la gestion des finances publiques et la gouvernance institutionnelle a permis d'identifier les forces et faiblesses relatives au développement du secteur...