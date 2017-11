Les partisans de Khalifa Sall bloquent la circulation à hauteur de Rebeuss : Cinq manifestants interpellés (Vidéo)

L’audition spéciale de Khalifa Sall à la Prison de Rebeuss, qui était programmée ce mercredi par la Commission ad hoc mise en place aux fins de lever son immunité parlementaire, a été reportée. Toutefois, l’atmosphère était électrique aux alentours de la Prison centrale. Des partisans de l’édile de la capitale ont barré la route et brûlé quelques objets. La police est intervenue à coups de grenades lacrymogènes. Cinq manifestants, dont trois femmes et deux hommes, ont été interpellés et conduits au commissariat de Rebeuss.