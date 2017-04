Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 5 Avril 2017

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Mamadou Moustapha BA, Economiste Planificateur, est nommé Directeur général du Budget.



Monsieur Papa Oumar DIALLO, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, est nommé Coordonnateur de la Direction générale du Budget.



Madame Gnilane NDIAYE, titulaire d’un Master en Ingénierie de projets de coopération, est nommée Secrétaire permanent du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) ;



Monsieur Abdoulaye GUEYE, titulaire d’un Master en Business Administration, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des PME, en remplacement de Monsieur Abdoulaye THIAM, appelé à d’autres fonctions.