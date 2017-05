Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 31 Mai 2017

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Madame Katy NDIAYE, Géographe-Urbaniste, précédemment Chef de la Division régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat de Thiès, est nommée Directeur de la Construction au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie, en remplacement de Monsieur Ibrahima Abou NGUETTE, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Monsieur Mamadou KANDE, Ingénieur des Travaux des Parcs nationaux, titulaire d’un Master en Développement durable et Management environnemental, est nommé Directeur du Centre national de Formation des Techniciens des Eaux, Forêts, Chasses et Parcs nationaux de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Moussa CISSE, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite.