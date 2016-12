Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 28 décembre 2016

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Amadou DABO, Ambassadeur du Sénégal en République de Pologne, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Petro POROCHENKO, Président de l’Ukraine, avec résidence à Varsovie ;



Madame Félicité Cissé PICHON, est nommé Consul honoraire de la République du Sénégal à Madagascar ;



Monsieur Ndary TOURE, Magistrat à la retraite, est nommé Secrétaire général de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;



Monsieur Cheikh Fall MBAYE, Inspecteur de l’Enseignement élémentaire, titulaire d’une licence en gestion des projets et d’un DESS en Administration des systèmes d’éducation et de formation est nommé Directeur de la Promotion de la Bonne Gouvernance au ministère de l’Intégration africaine, du Nepad et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, poste vacant ;



Monsieur Ousmane Sow HUCHARD, Anthropologue, Muséologue et Musicologue, est nommé Président du Conseil d’Administration du Musée des Civilisations noires ;



Monsieur Mor SECK, Expert en organisation et Management public, est nommé Secrétaire général du Musée des Civilisations noires.