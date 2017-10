Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 18 Octobre 2017

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Gorgui NDIAYE, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général du ministère de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre ;



Monsieur Youssoupha GUEYE, Ingénieur agronome, est nommé Directeur des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels, en remplacement du Colonel Youssou LO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Casimir Adrien SAMBOU, Ingénieur agroéconomiste, est nommé Directeur régional du Développement rural de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Mamadou Lamine KONTE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Ernest Abdou SAMBOU, titulaire d’un Master en Développement Communautaire, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC).