Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 11 janvier 2017

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Le Général de Corps d’Armée Mamadou SOW est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté FELIPE VI, Roi d’Espagne, en remplacement de Monsieur Abdou Salam DIALLO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Papa Maguèye DIOP, Conseiller des Affaires étrangères principal, est élevé au rang de Ministre-conseiller ;



Monsieur Cheikh NDOUR, Inspecteur de l’Education nationale, précédemment Directeur de l’Education, de la Formation et des Innovations, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits, en remplacement de Monsieur Paul DIONE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou NDIAYE, Economiste, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de l’Industrie et des Mines, en remplacement de Monsieur Amadou Bamba DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.