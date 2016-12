Les militants de l'APR de Louga se félicitent du rapprochement entre Moustapha Diop et Mamadou Mamour Diallo

Les résultats issus de la réunion de conciliation entre Moustapha Diop et Mamadou Mamour Diallo , initiée par le président Macky Sall, et qui s'est tenue, ce mardi au palais de la république, en présence du Premier Ministre, ont été bien accueillis et appréciés par tous les militants de l'APR de Louga, qui estiment, qu'avec ce rapprochement fait devant le président Macky Sall et le Premier Ministre , l'APR Y gagnera de plus en plus et l'opposition n'aura plus qu'une faible marge de manœuvre politique à Louga.

C'est en tout cas le sentiment de nombreux apéristes de Louga accrochés par nos soins , dont Mr Khalifa Dia, Proviseur du nouveau lycée de Louga, et membre fondateur de la convergence des cadres républicains de Louga, dont il est le chargé de communication.

Le président du conseil départemental de Louga Mr Modou Mberry Sylla, a également apprécié ce rapprochement des deux responsables qui ne fera ,a-t-il dit ,que renforcer le parti dans sa politique de massification et de consolidation de ses acquis, tant au niveau de la commune que du département de Louga .

En tout cas, dés que la nouvelle est tombée, mardi tard dans la nuit à louga, des sentiments de satisfaction se sont dégagés et ont fusé de partout, notamment de part et d'autre des militants partisans de l'un et de l'autre, qui cependant, ont tenu à souhaiter, que ce rapprochement se traduise sincèrement sur le terrain, et qu'il ne soit pas encore une unité de façade, qui ne dure que le temps d'un meeting, comme cela a été le cas dans d'autres circonstances.

En tout état de cause , ils ont tenu à remercier le président Macky Sall, pour cette heureuse initiative qu'il a prise, et qui a permis de décanter la difficile situation qui avait opposé les deux protagonistes qui se regardaient en chiens de faïence.

Toutefois, il reste l'équation Moustapha Diop Modou Mberry Sylla qu'il convient également de résoudre pour que l'unité de tous les trois responsables locaux soit retrouvée et scell ée pour de bon au profit du parti ,estiment d'autres militants interviewés.

MBARGOU DIOP CORRESPONDANT PERMANENT A LOUGA.