Les lycées techniques de Fatick, Kolda et Tambacounda seront achevés cette année (ministre)

Les trois lycées techniques de Fatick, Kolda et Tambacounda seront achevés au cours de l’année 2017 a annoncé, samedi, le ministre de la Formation professionnelle, des Apprentissages et de l’Artisanat, Mamadou Talla.



"Les lycées de Tambacounda, Kolda et Fatick, nous avons pris l’engagement de (les) terminer cette année", a dit Mamadou Talla, qui présidait l’ouverture officielle de la troisième édition de la foire régionale de l’artisanat de Tambacounda.



M. Talla a souligné l’importance de ces structures qui devraient contribuer au développement de l’accès à la formation pour tous.



Il répondait à une interpellation du maire de Tambacounda, le député Mame Balla Lô qui, dans son mot de bienvenue, avait souhaité l’achèvement des travaux du lycée technique de Tambacounda, qui avait été arrêtés depuis plusieurs années.



"Ce lycée devrait pleinement jouer son rôle de formation technique et professionnelle des jeunes, adaptée aux métiers de l’artisanat et de l’industrie, en vue d’anticiper sur la future université du Sénégal oriental, dont les travaux sont à l’arrêt", avait dit l’édile de la capitale orientale.



M. Lô avait profité de l’occasion pour demander au ministre de plaider auprès de son collègue de l’Enseignement supérieur pour une reprise du chantier.



Il avait souligné que le nombre important de jeunes désoeuvrés dans la région, était une des causes de l’émigration clandestine et Tambacounda est une zone de départ.