Les « lourdes conséquences » de l'ouverture de l'AIDB sur les passagers de vols intérieurs, selon l'Adjoint au maire de Ziguinchor

L’ouverture de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) aura de « lourdes conséquences » sur les passagers des vols intérieurs « qui seront obligés de débourser plus cher que d’habitude », a estimé l’adjoint au maire de Ziguinchor, Seydou Sané, invitant les autorités à prendre des mesures pour faire atterrir les vols intérieurs au site aéroportuaire Léopold Sédar Senghor.

« Avec l’ouverture de la nouvelle structure aéroportuaire, les passagers des vols intérieurs risquent de subir de gros dommages. Si un avion quitte Ziguinchor pour Dakar, il fera 30 minutes de vol. Mais une fois à Diass, les passagers pourront faire plus de deux heures de temps de route pour rallier Dakar. C’est paradoxal », a fait remarquer M. Sané au cours d’un point de presse.

« Si les gens prennent des avions pour rallier Dakar, c’est parce qu’ils sont pressés! C’est pourquoi ils déboursent pour rallier la capitale en 30 minutes. Si vous faites encore plus de deux heures de route, cela devient compliqué. Il y aura surtout de lourdes conséquences pour les évacuations sanitaires par voie aérienne », a prévenu le premier adjoint au maire de Ziguinchor. Il a préconisé le « maintien des vols intérieurs sur le site de Léopold Sédar Senghor qui sera transformé en un aéroport militaire ».

« En attendant l’effectivité des mesures d’accompagnement comme la construction du Train express régional (TER) et l’extension de l’autoroute à péage, nous lançons un appel aux autorités pour permettre aux vols intérieurs de Ziguinchor, Diourbel, Saint-Louis ou Tambacounda d’atterrir sur l’ancien site aéroportuaire de Yoff », a encore plaidé Seydou Sané.

Il a insisté sur les incidences sur le prix du billet de l’avion qui risquent de remettre en cause le regain touristique en Casamance. « L’Etat a fait de la Casamance une zone touristique d’intérêt national. Plusieurs touristes sont en train de revenir. Le billet en aller et retour s’élève à 125 000 FCFA, mais le passager qui arrive à Diass peut débourser près de 25 000 FCFA pour rejoindre le centre-ville dakarois », a-t-il signalé.