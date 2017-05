Les leaders de Mànkoo Taxawu Senegaal dénoncent les conditions de Khalifa Sall, exigent sa libération et chargent Macky Sall

Le sort que le Président Macky Sall fait subir au maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, véritable otage politique entre ses mains, nous indigne au plus haut point.



Incapable de faire prospérer son chantage sur Khalifa Ababacar SALL aujourd'hui (renonciation à ses ambitions politiques contre abandon des poursuites) exactement comme hier avec Karim WADE et toutes les personnes qui ont le courage de s'opposer à ses politiques, le Président Sall, tenaillé par le désarroi au milieu d'un camp politique en décomposition accélérée, ne trouve plus d'autre issue que de descendre encore plus profondément dans les méandres sans lendemain des stratégies et tactiques de manipulation éhontée de la justice. Cela va jusqu'à confisquer les droits de visite de Khalifa Ababacar Sall dans la prison notamment ses droits de visite. C'est ainsi qu'aucun leader politique ne peut le voir y compris ceux qui détiennent des permis de communiquer en bonne et due forme.



Il n'est un secret pour personne que toutes ces restrictions et manœuvres ne visent qu'à isoler Khalifa Ababacar SALL dans un contexte où l'Opposition discute autour de la liste commune pour battre Macky et ses souteneurs le 30 juillet prochain. C'est peine perdue.



Nous prévenons solennellement Macky Sall que nous le tenons pour seul et unique responsable de toute détérioration de la paix civile au Sénégal en cette veille d'élections.



L'Opposition Sénégalaise exige la libération sans condition de Khalifa Ababacar SALL et de tous les otages politiques.



Mànkoo Taxawu Senegaal appelle l'ensemble du peuple Sénégalais des villes comme des campagnes et de la Diaspora à la mobilisation pour ce combat légitime qu'elle articule avec la lutte quotidienne contre les politiques désastreuses du système autocratique en place qui nous ont installés dans la vie chère et le chômage des jeunes, l'insécurité omniprésente et les incendies mortels devenus un véritable fléau national.



Pour faire face à la volonté du Président de la République d'imposer une paix des cimetières dans ce pays et pour restaurer les libertés confisquées, Mànkoo Taxawu Senegaal appelle tous les concitoyens au rassemblement du vendredi 19 mai 2017 à 15h sur le Boulevard du Général de Gaulle X Rue 25.



Dakar, le 16 mai 2017



Les leaders de Mànkoo Taxawu Senegaal