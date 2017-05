Les jeunesses de l'APR regroupées autour de la COJER en assemblée générale à Rufisque pour une victoire écrasante du président Macky Sall aux échéances électorales

Les jeunesses républicaines, toutes obédiences confondues réunies autour de la COJER et du Ministre Mame Mbaye Niang étaient à Rufisque, ville avec ses 3 communes, précisément au centre CNFA pour une assemblée générale d'information et de sensibilisation.

La Délégation dirigée par la Coordinatrice de la COJER, a été accueillie par le Ministre Omar Guèye et le Député Souleymane Ndoye avec tous les responsables départementaux.

La manifestation a vu la participation des jeunes de BBY, les "badiénou gox", les chefs de quartier, les jeunes de tout bord, les chefs religieux et coutumiers de la ville de Rufisque.

À noter la présence aux côtés de Thérèse Faye Diouf, de Néné Fatoumata Tall Pca de la Lonase, Cheikh Bakhoum DG ADIE, Maissa Mahécor Diouf, conseiller technique PAD entre autres responsables des jeunes du parti de Macky Sall.

Ce fut un moment de partage sur les réalisations du Président Macky Sall sur toute l'étendue du territoire et particulièrement dans le département de Rufisque.

Le ministre Omar Guèye a donné les garanties d'une victoire écrasante dans le département de Rufisque et a demandé aux jeunes de poursuivre le travail dans les marchés, quai de Pêche, garage, etc.

Les jeunes du Département de Rufisque ont pour leur part assuré que le président Macky Sall n'aura pas de soucis à se faire à Rufisque car ils sont sur le terrain et ils se rangent derrière la coordinatrice de la COJER qui est la voix de la jeunesse républicaine.

Thérèse Faye Diouf a exhorté les jeunes à travailler plus pour le massification du parti mais aussi d'éviter les querelles pour se concentrer sur l'objectif qui est de donner une victoire écrasante à la coalition BBY aux échéances électorales. Elle a demandé aux jeunes de ne pas se laisser distraire et de ne se fixer qu'un seul objectif, la victoire du président Macky Sall. Elle a listé le programme du Président pour les jeunes mais aussi pour le Sénégal inscrit dans le Plan Sénégal Émergent. Elle les a appelé à s'approprier du PSE pour pouvoir expliquer de la manière la plus claire, le travail de maitre qui est en train d'être abattu par le président Macky Sall et son Gouvernement.

Pour terminer, elle a dit toute confiance en la jeunesse républicaine pour une victoire du Président Macky Sall mais leur demande toutefois de ne pas baisser les bras et de travailler d'arrache pied pour faire gagner la coalition BBY.