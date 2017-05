Les images du lancement de la Convergence autour de Macky Sall - 2CAM à la Place du Souvenir Africain

Une belle mobilisation s'est produite hier à la Place du Souvenir Africain pour le lancement de la Convergence autour de Macky Sall - 2CAM - Adja Sy a réussi le pari de la mobilisation avec la présence de plusieurs ministres, leaders politiques, partis de la coalition Benno Bokk Yakaar et des acteurs du développement.



Le concept 2CAM, initiée par la présidente nationale des femmes et coordonnatrice du mouvement fékké ma ci boolé va au dela des clivages politiques et rassemblent tous les amis, aliés et fidèles du Président MAcky Sall.