Les images de la levée du corps de Serigne Saliou Amar à l’hôpital Principal

Le fils ainé de Cheikh Amar sera enterré ce vendredi 19 mai à Diourbel, à coté de son grand père. Un peu plus tôt à Dakar, précisément à l’hôpital Principal, a eu lieu la levée du corps que son père et sa mère ont voulu sobre. Mais personnalités politiques et religieuses de tous bords ont tenu à accompagner Cheikh Amar dans ces moments douloureux. Serigne Cheikh Saliou Mbacké, marabout du père du défunt s’est fait représenter. Au moment où nous quittions la structure sanitaire, le corbillard de la Police nationale qui transportait la dépouille du fils ainé de l’homme d’affaires s’ébranlait en direction de la capitale du Baol. La dépouille de Serigne Saliou Amar décédé à Paris la semaine dernière est arrivée hier vers les coups de 22h à l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Que la terre de Diourbel lui soit légère!