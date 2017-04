Les images de la cérémonie de lancement de la deuxième édition des journées portes ouvertes du Conseil économique, social et environnemental

Pour la deuxième fois, le Conseil économique, social et environnemental ouvre ses portes au public. Cette année, la gestion durable des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz a été retenue comme thème central. Le gouvernement était représenté par le ministre chargé des relations avec les Assemblées. L'État ivoirien ivoirien a aussi pris part à la cérémonie de lancement de ces portes ouvertes à travers son président du Conseil économique, social, environnemental et culturel.