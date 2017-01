Les frères Ayew qualifient le Ghana pour les demies face à la RD Congo

Finaliste malheureux de la CAN en 2015, le Ghana s'est de nouveau qualifié pour le dernier carré ce dimanche à Oyem. Les Black Stars d'Avram Grant ont pris le meilleur sur la RD Congo (2-1), grâce notamment à une seconde période de qualité. Ils rencontreront pour une place en finale le Cameroun, qui s'est qualifié samedi en éclipsant le Sénégal lors de la séance des tirs au but (0-0, 5-4 tab).



Lors du premier acte, ce sont clairement les Léopards du Congo qui ont existé dans le jeu. Dieumerci Mbokani, l'éphémère attaquant de Monaco (six mois en 2010), a fait trembler le peuple ghanéen à trois reprises (6e, 37e et 39e), dont une fois avec une tentative sur le poteau.



Le film du match



Secoué, le Ghana est revenu en seconde période avec de bien meilleures intentions. Les frères Ayew ont alors été intenables. L'ainé André a été le premier à mettre son équipe dans le bon sens avec un tir croisé (46e) avant que Jordan n'ouvre le score peu après l'heure de jeu d'une belle chevauchée latérale, ponctuée par une frappe puissante à l'entrée de la surface (63e, 0-1).



Cet avantage aura été de courte durée puisque le Congolais Mpoku a égalisé seulement quatre minutes plus tard d'une magnifique frappe de 25 mètres (67e, 1-1). Mais le Ghana a profité d'un penalty (faute sur Atsu) transformé à contre-pied par André Ayew (78e, 1-2) pour envoyer les Black Stars une nouvelle fois en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations.