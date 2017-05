Les femmes de l’Apr aux femmes de Mankoo : « Un délinquant reste un délinquant… »

C’est à travers une déclaration conjointe que les femmes de Benno Bokk Yakaar, par le biais de leur présidente Ndèye Marième Badiane, ont répliqué à celles de Mankoo, hier, mercredi 17 mai au siège de l’Apr sis à la VDN. Entre autres sujets évoqués lors de ce point de presse, la manifestation des membres de l’opposition, l’incarcération de Khalifa Sall ou encore les législatives du 30 juillet prochain et la Présidentielle de 2019.



Dès l’entame de son propos, la présidente des Femmes de Benno Bokk Yakaar (FBBY) Ndèye Marième Badiane, par ailleurs ministre d’Etat, a fustigé l’attitude des femmes qui avaient improvisé un sit-in lundi dernier 15 avril en guise de protestation contre la «détention arbitraire» de l’édile de Dakar, Khalifa Sall.



« Nous déplorons l’attitude et le comportement des femmes de l’opposition, regroupées autour de Mankoo Taxawu Senegal. Un comportement irresponsable pour des femmes élues, des femmes qui se disent leaders et qui ont l’ambition d’exercer le pouvoir », a indiqué la présidente des femmes de l’Apr. Et de poursuivre son réquisitoire : «les femmes de Mankoo font dans l’affabulation, la délation et la victimisation. Elles oublient hélas que le peuple sénégalais a atteint un niveau de maturité extraordinaire depuis le 23 juin 2011. »

Ndèye Marième Badiane a, par ailleurs, conseillé aux femmes de Mankoo qui manifestaient contre la détention de Khalifa Sall, de le faire en toute légalité. « La meilleure stratégie pour la libération de Khalifa Sall, c’est de l’amener à apporter la preuve contre les accusations dont il fait l’objet. Khalifa Sall est dans l’incapacité de prouver son innocence. Or, la loi demeure impersonnelle et doit être prononcée dans toute sa rigueur n’en déplaise à ses soutiens », a-t-elle fait savoir.



Cependant, par rapport aux conditions actuelles de détention de l’édile de Dakar, dans l’affaire dite de la caisse d’avance depuis le 7 mars dernier et qui occupe presque le centre de tous les débats politiques au Sénégal, la ministre d’Etat informe : « Khalifa Sall est un prisonnier comme tous les autres détenus de droit commun. Il ne saurait y avoir de détenu VIP. Un délinquant reste un délinquant jusqu’à preuve du contraire. » Et de poursuivre en vantant les mérites de la justice sénégalaise : « nous avons une justice remarquable, des juges et des magistrats intègres dont l’expertise, la sagesse et l’impartialité, sont saluées et magnifiées partout à travers le monde. »



Par ailleurs, Ndèye Marième Badiane a brandi les réalisations de leur chef de parti, Macky Sall, lesquelles réalisations lui vaudront à l’en croire, une victoire éclatante non seulement au soir des législatives du 30 juillet prochain, mais aussi à la présidentielle de 2019. « L’opposition n’attaque jamais le président sur son bilan et sur ses réalisations. Le président a fait d’énormes réalisations dans tous les secteurs, notamment dans le domaine des infrastructures, de la santé et du social dont les femmes sont les principales bénéficiaires».



Et de conclure, « la victoire aux législatives et à la présidentielle à venir sera le fruit de résultats concrets et palpables et au détriment des colporteurs d’affabulations et de contrevérités. »