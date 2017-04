Les étudiants de Manko Wattu Sénégal vont marcher aux côtés de Y en a marre

Depuis 2012 et l’arrivée de Macky SALL au pouvoir, le Sénégal vit l’une des pages les plus sombres de son histoire.

Jamais les Sénégalais n’ont autant souffert. Jamais leurs espoirs n’ont été autant brisé et déçu. Jamais les libertés individuelles et collectives n’ont été autant bafoué.

Durant ces 5 ans, la démocratie Sénégalaise, symbole de notre fierté nationale, a été malmenée et humiliée jusqu’à des niveaux inacceptables. Rien ne résiste à la volonté du président Macky SALL de réduire son opposition à sa plus simple expression, conformément à son engagement pris à Kaffrine. Jamais dans l’histoire politique de notre pays, on a enregistré autant de prisonniers politiques. Même Senghor et Abdou DIOUF s’inclinent devant l’attitude inadmissible et intolérable de Macky Sall d’emprisonner tous ses opposants les plus sérieux. Hélas ! la justice de notre pays, longtemps admirée pour sa protection des citoyens et de notre démocratie, sert la stratégie inélégante et les ambitions personnelles de Macky SALL. L’instrumentalisation à outrance de la justice à des fins politiciennes a atteint un niveau exaspérant et révoltant.

En outre, toutes les promesses de rupture énoncées par Macky se sont effondrées l’une après l’autre, comme une peau de chagrin. La vertu, pourtant une ardente obligation dans l’espace public, est sacrifiée au profit du clientélisme politique. La reddition des comptes est ciblée contre les adversaires politiques. Les partisans du président Macky Sall, épinglés au quotidien par des rapports, sont protégés et même promus au sommet de l’Etat. Sa promesse de réduire son mandat s’est écrasée devant son envie effrénée de rester au pouvoir. Son image est ainsi écornée par ce reniement historique et sa parole, très peu crédible, n’inspire plus et ne rassure plus les Sénégalais.

Désormais, le discours du chef de l’Etat Macky Sall se réduit à une chicaya de base -cours contre ses adversaires ; ce qui entache gravement son autorité et l’autorité de l’Etat.

Dans ce contexte de sinistrose ambiante, les Sénégalais doivent faire bloc pour apporter une réponse sans appel au Président Macky Sall dont l’impuissance et la carence dans la conduite de notre pays sont devenues une lapalissade. Les jeunes de manière générale et les étudiants particulièrement ont un rôle déterminant et historique à jouer. D’autant que les acquis des étudiants ne cessent d’être remis en cause par ce régime insensible à la vie estudiantine. A l’occasion, nous mettons en garde le Ministre de l’enseignement supérieur sur sa décision d’arrêter les inscriptions ce Samedi 8 Avril, alors que la majorité des étudiants n’ont pas encore pu s’inscrire, faute de problèmes techniques notés à Ecobank. Nous n’accepterons pas que les étudiants soient sacrifiés pour des fautes qu’ils n’ont pas commises.

Par ailleurs, les étudiants de Mankoo Waatu Sénégal se félicitent que le mouvement Y en a Marre rejoint ce noble combat pour une démocratie épanouie, pour une justice indépendante et au service du peuple et pour une reconquête des libertés individuelles et collectives. Depuis 2012, les étudiants de l’opposition ont été à l’avant-garde de toutes les actions menées contre toutes les formes d’injustice et de recul démocratique notées dans notre pays. Aujourd’hui, plus que jamais, nous restons dans cette dynamique et nous sommes résolus à accompagner toute initiative allant dans ce sens. C’est pour cette raison que nous décidons de participer activement à la manifestation du 7 Avril, organisée par Y en A Marre à la place de l’Obélisque. Nous donnons Rendez-vous à tous les étudiants et toutes les étudiantes sensibles à l’état de notre pays de venir nombreux au hall du pavillon A, lieu de départ.

C’est le début du commencement pour reprendre notre pays des mains inexpertes, afin que se prépare la succession de la présidence de l’impuissance et du bavardage par une présidence de l’action.

Vive les étudiants de Manko Wattu Sénégal



Victor Sadio DIOUF​

Coordonnateur des étudiants de Manko Wattu Sénégal