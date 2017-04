Les entreprises françaises représentent ¼ du PIB du Sénégal, selon Baïdy Agne

Les entreprises françaises au Sénégal représentent un quart des recettes fiscales et du produit intérieur brut (PUB) sénégalais, a indiqué, jeudi, à Dakar, le président du Conseil national du patronat (CNP), Baïdy Agne.



"Les entreprises françaises représentent un quart du PIB et des recettes fiscales du Sénégal", a déclaré M. Agne, après avoir rappelé que la France était le premier investisseur étranger de l’économie sénégalaise.



Il s’exprimait à l’ouverture d’une rencontre de chefs d’entreprises membres du Conseil national du patronat (CNP) sénégalais, avec leurs homologues réunis au sein du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).



Patrice Fonlladosa, le président du comité Afrique du MEDEF Internernational, a loué à cette occasion la qualité de l’environnement des affaires au Sénégal.



"Nous sommes impressionnés par les chiffres qui nous ont été donnés ce matin", a-t-il affirmé en évoquant la présentation de l’économie sénégalaise donnée à sa délégation par le conseiller économique de l’ambassade de France au Sénégal.



"Rares sont, dans la sous-région, les pays qui ont su, comme le Sénégal, conjuguer une stabilité politique, une sécurité de l’investissement et un bon niveau de formation et des compétences", a expliqué M. Fonlladosa.



Le président du MEDEF International conduit à Dakar une délégation de 45 patrons représentant 37 entreprises françaises.



Ont pris part à la réunion d’affaires des représentants de l’Administration publique sénégalaise, le ministre du Travail, Mansour Sy, des experts de l’Agence chargée des grands travaux de l’Etat (APIX) et du bureau chargé du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE).