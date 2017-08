“ Les entreprises de presse doivent respecter les règles ” (Aly Fall)

Le Syndicat national des professionnels de l'information et de la communication (Synpics) dénonce le comportement ignominieux du patron de D-Médias. En point de presse, Aly Fall, chargé de communication du Synpics a qualifié d'indécente la décision de Bougane Guèye de mettre au chômage ses employés.

Pour Aly Fall, "ce qui s'est passé à D-Média est inacceptable dans un pays qui se dit État de droit et interpelle l'administration du travail pour qu'elle joue son rôle régalien.

Le Synpics ne s'en est pas arrêté là. Il interpelle l'État du Sénégal afin qu'il impose des mesures coercitives aux patrons de presse. "On devrait leur imposer certaines règles à respecter. Il faut que les autorités aient ce droit de regard pour qu'elles voient exactement ce qui se passe dans les entreprises de presse afin d'y trouver des solutions. Ce qui se passe à D-Média, est révoltant et inacceptable dira t-il…