"Les enfantillages des responsables au sommet sapent notre travail à la base"

Le climat qui prévaut au sein de l’Alliance pour la République notamment en son ‘sommet’ est profondément regrettable. Les comportements de certains responsables, ces derniers jours, ne nous honorent pas et ne reflètent pas l’idéologie ni l’engagement des centaines de milliers de militantes et militants de notre parti. Ces derniers s’inspirent et se nourrissent encore des paroles de leur Président : "Je demeure convaincu que l’engagement politique peut s’accommoder de l’éthique, de la morale et de la loyauté."

Aussi, le Secrétariat Exécutif National ne peut sortir un communiqué demandant entre autre la discipline chez les militants et responsables et que ces membres n’en fassent pas autant. En réalité, les enfantillages de ces responsables au sommet sapent notre travail à la base. Il est inadmissible qu’ils soient confortablement installés dans leurs bureaux et 4X4 et se permettent de compromettre le travail remarquable abattu par des responsables et militants à la base, le plus souvent sans moyens.

Une fois encore le Président devra siffler la fin de leur récréation, parce que les militants et militantes eux, sont depuis toujours au travail.

Le seul enjeu qui vaille et la seule bataille à mener, aujourd’hui, c’est de donner une majorité confortable au Président Macky Sall. Il nous faut alors travailler dans l’unité, avec stratégie et méthode autour d’une large coalition, au-delà de même de celle de Benno Bokk Yakkar. En effet, nous ne pouvons permettre que le pays soit confronté à des incertitudes économiques et sociales, ce n’est pas envisageable pour un pays sous-développé comme le Sénégal.

En cinq ans de travail nous avons un bilan assez conséquent et les sénégalais attendent de nous qu’on le leur présente mais aussi qu’on continue à leur donner de l’espoir.

Nous ne devons pas tomber dans le piège de l’opposition et d'une certaine « société civile » et groupuscule en manque de crédibilité et légitimité, c’est à nous d’imprimer le rythme. Et le seul rythme à marteler, est celui de l’Action.



Fossar Banding Souané

Responsable APR département de Goudomp

Président du Mouvement Agir ensemble pour le développement/Sénégal And Ak Macky