Les employés de Tigo à la conquête de Thiès

Comme chaque année, pour consolider son proximité avec ses clients, Tigo organise une journée de visite terrain au cours de laquelle tout son personnel va à la rencontre des clients. Cette année, le grand rassemblement bleu a eu lieu ce 17 mai dans la ville de Thiès.



Plus de 200 employés tout département confondu, avec à leur tête la Directrice Générale Mme Mitwa K. N’gambi, se sont rendus dans les différents quartiers de la capitale du Rail, de Hlm Route de Dakar à Diakhao pour écouter les clients, prendre leurs avis et leur présenter les dernières innovations Tigo , notamment l’offre Jotaay Cool spécialement dédiée aux jeunes.



La Direction et les équipes de Tigo ont chaleureusement été accueillies par le Directeur de cabinet du Maire de Thiès, Mr Mody Sy, qui a magnifié l’initiative de Tigo, et a encouragé toute l’équipe à poursuivre ses efforts fournis et à offrir le meilleur aux habitants de Thiès.





« Nous souhaitons faire de ce rendez-vous terrain annuel une occasion pour aller à la rencontre nos clients partout au Sénégal. Connaître l’avis des clients et avoir le retour sur les produits proposés, sont essentiels pour bien répondre à leur besoin au quotidien », a ajouté Mme N’gambi, Directrice Générale de Tigo Sénégal.





Ce sont des employés de tout département, convertis cette journée en vendeurs et conseillers client qui ont échangé avec enthousiasme et professionnalisme avec les populations de Thiès.

Cette rencontre a permis de recueillir les impressions des clients sur les offres Tigo, ainsi que leurs attentes vis à vis de l’opérateur. Ce fut aussi l’occasion d’agrandir la famille Tigo avec de nouveaux clients.



Rendez-vous est pris pour une autre ville dans un avenir proche.





A propos de Tigo



Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.

Le groupe MIC est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des télécommunications avec une présence dans douze pays aussi bien en Afrique qu’en Amérique Latine.

Depuis le lancement de sa 3G+, Tigo Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital lifestyle aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays.

Tigo s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Tigo, elle est présente sur le marché avec Tigo Business pour le monde professionnel, et Tigo cash pour les services financiers mobile.



