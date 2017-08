Les élections législatives de 2017 à Koungheul : La lionne du Bambouck Socé Diop sort de sa réserve

Suite à la proclamation des résultats provisoires, il me revient d’informer sur le travail réalisé par la coalition BBY qui arrache définitivement des mains de l’opposition, le Bambouck.

La coalition BBY dans un élan unitaire et solidaire avec la participation de tous les leaders (Mayacine Camara Mamadou Djigo, , Alioune Drame Assane Diop, Seydou Sy Sall ,Yaya Sow, Moth Dieng et les partis alliés) a sillonné le Bambouck à travers les coins et les recoins pour faire comprendre aux populations que le Président a besoin d’une majorité renouvelée pour poursuivre tous les projets et programmes en vue de placer d’une façon durable le Sénégal sur la rampe de l’émergence

Le message adossé aux réalisations du Président a été bien accueilli et cela s’est traduit par un pourcentage de 61.35% Mais la raison de ce taux s’explique par le fait de la liste parallèle dirigée par Madiama Seck, responsable BBY et adjoint au Maire de Ribot Escale qui a eu 21.83% de l'électorat départemental soit 8 218 voix de militants APR contre 23 089 voix de BBY soit 61.35%.

Nous pouvons dire que la coalition BBY a imposé toute sa puissance aux autres coalitions

Globalement considéré, la coalition devrait avoir 83.18% si la consigne était respectée. Au finish nous pouvons tirer la leçon que dans la perspective de 2019 toutes les forces doivent se retrouver pour que le Président Macky passe au premier tour.

D’ores et déjà, après le bilan des législatives de 2017, nous mettons le cap vers les présidentielles de 2019 dans la mesure où le chemin est bien balisé avec cette victoire éclatante des élections législatives 2017.

La coalition BBY de Koungheul s’engage déjà dans le processus des présidentielles pour sortir premier de tous les départements et comme boussole de notre action : chacun gagne son département, le PRESIDENT MACKY passera dès le premier tour.

Ensemble, mobilisons nous pour la victoire en 2019