" Les élections du 30 juillet ont enregistré un sérieux déficit en terme de qualité … Il est temps que nous renforcions notre cohésion nationale… " (Mamour Cissé)

Face à la presse ce dimanche, Mamour Cissé président du PSD/Jant-bi s’est prononcé sur les élections législatives de ce 30 juillet, autant pour remercier les militants de la coalition Kadu Askan Wi dont il était le directeur de campagne, que pour souhaiter une excellente législature à ses amis et frères Abdoulaye Baldé et Moustapha Guirassy investis respectivement sur la liste nationale et la liste départementale de Kédougou. Il ne manquera toutefois pas de leur rappeler de porter haut les valeurs et principes qu'ils ont défendu ensemble lors de ces élections passées.





Sans vouloir déprécier la victoire de ses adversaires, le président du PSD/Jant-bi a soutenu que ces élections du 30 juillet ont enregistré un sérieux déficit en terme de qualité et le ministère de l’intérieur " n’a pas été à la hauteur d’où la nécessité de revenir sur le dessaisissement de ce département ministériel de l’organisation des élections dans notre pays. "





Par ailleurs, Mamour Cissé a salué l’appel au dialogue du président Macky Sall tout en invitant ce dernier " à s’investir sincèrement dans cette initiative, car il est temps que dans ce monde menaçant, incertain et dangereux, de s’engager véritablement pour le développement de notre pays... "