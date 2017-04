Les condoléances de la première dame à Pire et à Thiès.

La première dame a profité de sa journée de dimanche dernier pour effectuer une descente dans la capitale du Rail pou y présenter ses condoléances à trois familles récemment frappées par le deuil entre fin 2016 et début 2017. Il s'agit de celles du journaliste El Malick Seck, du ministre Thierno Alassane Sall et de Baye Serigne Ndongo Fall, Khalife de Pire rappelé à Dieu en novembre 2016 à l'âge de 101 ans .



Accompagnée de Maodo Malick Mbaye, Directeur Général de l'Anamo et d'une troisième personne, Marième Faye Sall s'est d'abord rendue chez le Ministre de l'énergie qui a perdu son père dans la première moitié du mois d'Avril.



C'est ensuite qu'elle a été au chevet d'El Malick Seck, malheureusement absent des lieux. C'est d'ailleurs, la mère de ce dernier qui se chargera finalement d'organiser l'accueil. Le responsable politique et ancien journaliste, pour rappel, perdait son père en novembre 2016.



Loin de finir son périple dominical, Marième Faye Sall poursuivra son chemin vers Pire où elle partagera la douleur de la famille du Khalife