Les communautés religieuses invitées à poursuivre la bataille doctrinale

Le ministre des Forces Armées, au cours de cette cérémonie, a salué la pertinence du thème choisi : « Marie, mère et éducatrice : modèle pour nos familles et nos communautés ». Selon Augustin Tine, il semble inviter à inspirer nos modèles éducatifs et nos familles des exemples d’écoute, d’obéissance et d’humilité de la Sainte-vierge Marie qui, a-t-il souligné, a su être, à la fois, reine, mère et épouse modèle. « La Vierge Marie, au regard des familles en proie à des difficultés de tous ordres, et face à nos sociétés en perte de valeur et de repère de par ses vertus cardinales, doit constituer une source vive d’inspiration et de foi », a dit le ministre Augustin Tine.

Il a déploré la déliquescence de l’autorité, de la stabilité et de l’éthique de responsabilité noté au sein des familles. « Au-delà des actions vigoureuses de sécurisation menées par l’Etat, il importe pour nos communautés religieuses de poursuivre la bataille doctrinale pour une meilleure appropriation des valeurs de paix, de tolérance et d’humanisme qui sont le socle de nos religions », a laissé entendre Augustin Tine. Le gouvernement du Sénégal, a-t-il ajouté, se réjouit du rôle éminemment stabilisateur de communautés religieuses. Le ministre des Forces armées a en outre assuré la communauté chrétienne de l’engagement du président Macky Sall et de son gouvernement à toujours cheminer à ses côtés pour préserver la jeunesse sénégalaise de la propagation d’idéologies aux antipodes des valeurs sacro-saintes de paix, d’humanisme et de cohésion sociale.

Au cours de cette cérémonie, le ministre Augustin Tine a réaffirmé la détermination et la ferme volonté du président Macky Sall à poursuivre le travail de modernisation du sanctuaire de Poponguine dont les besoins en infrastructures ne cessent de croître du fait de sa dimension spirituelle toujours grandissante.